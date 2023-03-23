صاحب توك توك بكفر الشيخ: وفرت كتب للقراءة وقصص وواى فاى مجانى لزبائنى.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

في زمن قل الإقبال فيه على القراءة، وانشغل الشباب والفتيات وكل طوائف المجتمع بالفيس بوك، واليوتيوب وغيرهم، وظهرت دعوات مباشرة وغير مباشرة، لدعوة الجميع للعودة للقراءة، ومن بين هؤلاء صاحب توك توك توك، حوله إلى مكتبه، لإحياء ما كان عليه الآباء والأجداد من حب القراءة والاطلاع، أسلوب جديد وشكل مختلف يمكن من خلاله تغيير نمط الحياة لدى أفراد المجتمع، إضافة إل جذب للزبون بالتمتع بوقته والاستفادة منه قبل الوصول إلى المكان المحدد، فوضع عبد الكريم البربري لافتة صغيرة على التوك توك" يمكنك الاستمتاع بهذه المميزات أثناء الرحل، ووضع بالتوك توك روايات للقراءة وشبكة متنقلة «واي فاي».

وقال عبد الكريم البربري، من مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إنه قرر تحويل التوك توك إلى مكتبه، فوضع أوراق صغيرة بها أقوال ونصائح ونكات، وروايات للقراءة، بالإضافة إلى شبكة واي فاي مجانية، بها شريحة هاتف محمول، ومصاحف لقراءة القرآن، ومعطر هوائي وشاحن ايفون وسامسونج، وشاشة عرض صغيرة للفيديوهات، ليكون مُختلف عن جميع الآخرين.

وأضاف البربري، لـ"اليوم السابع"، إنه وفر واي فاي مجاني لكل الركاب، مضيفا قائلا:"اللي بيركب بقوله لو عاوز تفتح نت مجاني عندي، ويكتب له الباسورد"، حتى لا يشعر زبائنه بالملل، مؤكداً أن زبائنه يقرأون الكتب أثناء رحلتهم، وبعضهم يستخدم الإنترنت طوال الطريق، وازداد عدد زبائنه نتيجة تغيير التوك توك، فأصبح زبون دائم للعديد من الناس، مشيراً إلى أن من يركب معه مرة يصح زبونا دائما له.



تعدد أنواع الكتب والقصص بتوك توك



تنوع الكتب بتوك توك عبدالكريم البربري



شاب من كفر الشيخ يدعو للعودة للقراءة بتوفير القصص لزبائنه لقراءتها مجانا



صاحب توك توك حوله لمكتبه لزبائنه