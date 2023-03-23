سوبيا بالكراميل والتوت.. أحدث أنواع العصائر الرمضانية فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تبتكر محال العصار الرمضانية كل عام في أنواع العصائر التي يتناولها الأهالي في شهر رمضان الكريم، والتي كان من بينها خلال هذا العام السوبيا بالأطعمة المختلفة كالتوت والكراميل والبندق وغيرها.

وقدم "اليوم السابع"، تقرير من أحد أشهر المحال الخاصة بيبيع العصائر الرمضانية في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بأول أيام شهر رمضان الكريم.

وقال صانع العصائر في هذا المحل، إنهم يستعدوا منذ وقت مبكر في شهر شعبان لهذا الشهر الكريم، مؤكداً أنه كل عام يتم ابتكار واختراع مشروب رمضاني جديد.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن السوبيا بالتوت، لاقت إعجاب العديد من الأهالي خلال تجربتها قبل رمضان بعدة أيام، وكذلك السوبيا بالكراميل والبندق.

وأوضح، أنه لا يمكن الإستغناء عن المشروبات الرئيسية في الشهر الكريم مثل العرقسوس والتمر والمانجو والخروب، والتي اعتاد الأهالي على تناولها في الشهر الكريم.

وتشهد محال بيع العصائر في محافظة بورسعيد، ازدحاماً كبيراً في أول أيام شهر رمضان الكريم خاصة على العرقسوس والتمر الهندي والمانجو.