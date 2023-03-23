اليوم السابع
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الخميس، 23 مارس 2023 09:17 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا

الخميس، 23 مارس 2023 09:16 م
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا ريختر
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر، الخميس، ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. 

وكان مركزه منطقة مدينة «جوكسون» فى ولاية كهرمان مرعش.





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