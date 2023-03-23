زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا

وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر، الخميس، ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان مركزه منطقة مدينة «جوكسون» فى ولاية كهرمان مرعش.