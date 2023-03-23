وقالت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، "إن كييف أعلنت بدء العمل بالعقوبات المناهضة لروسيا للحفاظ على الأجندة الأوكرانية في الغرب، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كانت قد أعلنت أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغ أكثر من 32.5 مليار دولار، ووافقت 9 دول من حلف الناتو على تزويد كييف بـ 250 دبابة ليوبارد وغيرها من المساعدات.

وأضافت أن الغرب لا يحتاج إلى السلام في أوكرانيا ولا في العالم فهم مهوسوون بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لافتة إلى أن نظام زيلنسكي يواصل محاربة المعارضين حيث وافق البرلمان على مشروع قانون لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة بأوكرانيا وهو ما يحد من قدرة الأفراد العسكريين من المشاركة في الحياة السياسية للبلاد.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يجب إعادة تسمية "صندوق السلام" الأوروبي إلى "صندوق الحرب" بعد تخصيصه المزيد من الأموال لصالح قوات كييف، مشيرة إلى أن مواصلة تخصيص الأموال الغربية لصالح نظام كييف يؤدي إلى التصعيد وإطالة أمد الصراع.

وأوضحت أن مخاطر الإشعاع من ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن يستمر تأثيرها لعقود طويلة، لافتة إلى أن كييف تنتهك عشرات القوانين الدولية بشأن حقوق الإنسان، مناشدة المجتمع العالمي تركيز الاهتمام على هذا الأمر.