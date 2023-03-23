وقال ترودو - في بيان صحفى - "إن شهر رمضان، هو وقت للتأمل الروحي والصوم والصلاة والصدقة بالنسبة للمسلمين الذين يجتمعون في المساء مع عائلاتهم وأصدقائهم لتقاسم الإفطار".



واعتبر رئيس الوزراء الكندى أن وجبة الإفطار، التي تلي صلاة المغرب، هى فرصة للتأمل في قيم الرحمة والامتنان والكرم الكامنة في قلب رمضان.



وأشاد ترودو، في ختام بيانه، بالمساهمات المستمرة للمجتمعات المسلمة في النسيج الوطني الكندي، متمنيًا السلام والسعادة لكل من يحتفل بشهر رمضان مبارك.



كما حرص معظم المسؤولين فى الحكومة الكندية على تقديم التهنئة للمسلمين في البلاد بمناسبة شهر رمضان.



وهنأ رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الرئيسية، دوج فورد، أمس الأربعاء، المسلمين في جميع أنحاء المقاطعة في بداية شهر رمضان المبارك، متمنيًا للمجتمع المسلم في أونتاريو رمضان مليئًا بالسلام والإطمئنان.