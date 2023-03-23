جندى أمريكى سابق يقتل 3 أطفال أثناء نومهم وينتحر فى ساوث كارولينا

وكالات

قالت السلطات الأمريكية إن جنديا سابقا قتل ثلاثة أطفال أثناء نومهم في منزلهم في ساوث كارولينا، ليلة الثلاثاء، ثم انتحر.

وحسب موقع الحرة، قال رئيس شرطة سومتر، راسل رورك، في مؤتمر صحفي، الأربعاء ، إن "تشارلز سلاكس جونيور، قتل أيضا جنديا بالجيش كان يعمل مع والدة الأطفال، وصدف أن كان بالمنزل".

وكان سلاكس والمرأة مطلقين، لكنه لا يزال لديه مفتاح المنزل في سومتر، ودخل حوالي الساعة العاشرة، مساء الثلاثاء، وفقا لرورك.

وأضاف قائد الشرطة أن سلاكس أطلق النار على زميله في الفناء الخلفي بينما كانت الأم تحاول منعه، ودفعها للأمام للصعود إلى الطابق العلوي وأطلق النار على الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 5 و6 و11 سنة، وهم نيام في أسرتهم.

وتابع "كان هاتف الأم المحمول يشحن في الطابق العلوي، لذا بحثت عن هاتف زميلها في العمل (الجندي) الجريح لاستخدامه، وسمعت طلقات الرصاص، وعادت إلى الداخل ورأت زوجها السابق على أعلى الدرج، حيث أطلق النار على نفسه".

سلاكس (42 عاما)، قتل طفليه، أيدن هوليداي سلاكس (5 سنوات)، وشقيقه آسون هوليداي سلاكس (6 سنوات)، وأختهم غير الشقيقة، آفا هوليداي (11 عاما).