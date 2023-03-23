اليوم السابع
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تكريم طالب ثانوى حصد المركز الثاني عالميًا في بطولة القوى البدنية للأندية

الخميس، 23 مارس 2023 02:02 م
تكريم طالب ثانوى حصد المركز الثاني عالميًا في بطولة القوى البدنية للأندية جانب من الحدث
الغربية محمد طارق

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كرم اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالب محمد وليد النويهي، بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، والحاصل على المركز الثاني عالمياً في بطولة القوى البدنية للأندية الرياضية، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات. 
 
حضر التكريم، مدير عام الشئون التنفيذية، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، ولي أمر الطالب الفائز، مديرة المدرسة.
 
وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شهد مهرجان الأنشطة الكشفي والارشادي تحت شعار "جمهوريتنا الجديدة"، بمدرسة ناصر الزراعية الثانوية بنات بحضور إيمان عبد المعز مدير عام إدارة شرق طنطا، أماني محمد فؤاد موجه أول التربية الرياضية بالإدارة، وموجهي التربية الرياضية بالإدارة، وقادة الكشافة المرشدين من كل مدرسة.
 
وخلال المهرجان، قام وكيل الوزارة بتكريم الفائزين في مسابقة التفوق الكشفي علي مستوي الإدارة والمحافظة  والجمهورية  للعام الدراسي 2022 / 2023، مشيداً بالجهد المبذول في تنظيم وإعداد المهرجان، متمنياً المزيد من التقدم والنجاح.
 
 

 


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