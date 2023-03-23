تعرف على جهود الأمن الاقتصادى لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادى ، حملات أمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بضبط (1948) قضية متنوعة، كما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط (13171) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (194) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" ، كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (124) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.