تحرير محاضر لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية بقرى الفشن جنوب بنى سويف

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة محمد بكرى، وبالتعاون والتنسيق مع قطاع التموين حملة مشتركة للمرور على المخابز البلدية ببعض قرى المركز، استجابة لشكاوى المواطنين من سوء إنتاج الخبز المدعم.

وأسفر المرور على مخابز قرى إقفهص وأبسوج عن تحرير 24 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، عدم نظافة أدوات العجين، نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل زيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تواصلت أعمال النظافة بالمدينة والقرى للقضاء على تراكمات القمامة وإزالة الأتربة بعدد من شوارع المدينة، كما تم جمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى، والتي بلغت 80 طن، وتم التخلص الآمن من تلك المخلفات بتوريدها لمصنع إعادة تدوير القمامة بسمسطا وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدينة والقرى.