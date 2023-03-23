المؤبد غيابيًا لعاطل لحيازته 10 قطع حشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف فؤاد شعبان، والمستشار عبد السلام عبد الغفور الخولى والمستشار أحمد رفاعى شرف الدين وسكرتير المحكمة ايمن مصيلحى بمعاقبة المتهم " إ.ع.إ" بالسجن المؤبد غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه عن التهمة الإولى، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه مما أسند إليه في الاتهام الثاني، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض والمبلغ المالي المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في الاتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح أبيض.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 23058 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بقيام ضباط القسم، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي ، أنه إثر التحريات التي قام بها ضباط القسم، بأن المتهم "إ.ع.إ" عاطل، يزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة ، خاصة مخدر الحشيش وعلى تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان تواجد المتهم ، فابصرته يقوم بإخراج علبة معدنية من كيس بلاستيكي بحوزته ومناولة أحد عملائه قطعة بنيه اللون لمخدر الحشيش، ويتفحصها مقابل مبلغ مالي، وعند مشاهدته القوة الأمنية تخلى إراديًا بإلقاء الكيس من يده وتمت التحفظ عليه، ولاذ المتهم بالفرار، وبفض محتويات الكيس عثر بداخلها على علبة بداخلها 10 قطع حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض "نصل كتر ملوث بمخدر الحشيش"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها المتقدم.