وأضاف أنطونوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يدفع العالم بلا رجعة نحو خط خطير؛ إثر قرار لندن تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، وتلوح بعده آثار الحرب النووية بشكل أكثر وضوحا.



وشدد السفير الروسي على أن الصحفيين الغربيين، أكدوا مرات عديدة على العواقب السلبية الخطيرة لاستخدام هذا النوع من الذخيرة، بسبب تراكم الغبار المشع شديد السمية الذي يصعب تطهيره ويمكن أن يسبب السرطان، مؤكدا أن الأمريكيين استخدموا هذه الذخيرة في العراق ويوغوسلافيا.