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"الداخلية" توزع مواد غذائية بالمجان على المناطق الأولى بالرعاية فى رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 02:00 ص
"الداخلية" توزع مواد غذائية بالمجان على المناطق الأولى بالرعاية فى رمضان وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تواصل وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، توزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، فيما عُرف باسم "مبادرة مأمورى المراكز وأقسام الشرطة".
 
هذه التحركات الإنسانية من وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وتُعيد رسم البسمة على وجوه المواطنين، وتؤكد أن "الشرطة فى خدمة الشعب" لم يعد شعارًا يتردد، وإنما واقع يتجسد على الأرض.

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مبادرة مأموري المراكز

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