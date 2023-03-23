اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 01:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: موسكو سترد على الهجمات الأمريكية العدوانية بكل الوسائل المتاحة

الخميس، 23 مارس 2023 01:00 ص
الخارجية الروسية: موسكو سترد على الهجمات الأمريكية العدوانية بكل الوسائل المتاحة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأن موسكو مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل، إذا أقدمت واشنطن على إسقاط طائرة روسية تقترب من الولايات المتحدة في المجال الجوي الدولي.

وتم تقديم هذا الاقتراح في وقت سابق من شهر مارس، من قبل السناتور الأمريكي ليندسى جراهام، وردا على ذلك، قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن مثل هذه التصريحات تتجاوز الفطرة السليمة.

وقال ريابكوف للصحفيين على هامش نادي "فالداي" للحوار: "التصريحات (مثل تلك التي أدلى بها السناتور غراهام) يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فهي تعكس ظلا من الاستعداد لبذل أقصى ما في وسعها لإلحاق الضرر بنا في جميع المجالات، ومحاولة إلحاق الضرر بالسمعة العسكرية أيضا".

وأضاف: "هذا انعكاس لحقيقة أن الذين يدلون بمثل هذه التصريحات، ليس لديهم فكرة قليلة عن حقائق العصر النووي ونسوا تماما أن روسيا مستعد للدفاع عن نفسها من الهجمات العدوانية بكل الوسائل المتاحة له".

ووفقا له، فإن هذا لا يعني الإشارة إلى الترسانة النووية الروسية، وقال: "أقول إن هناك لائحة بشأن استخدام الأسلحة النووية، وأولئك الذين يرغبون في قراءتها.. الآن هو الوقت الذي أصبحت فيه الحرب الهجينة أكثر فأكثر واسعة النطاق ومتطورة، تشن هذه الحرب ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة ومجموعة الدول التي تقودها بتهور، دون فهم عواقب ما قد يحدث في النهاية".

وفي الوقت نفسه، شدد ريابكوف على أن رد فعل موسكو دائما "محسوب ومدروس وهادئ".

وفي صباح يوم 14 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة مسيرة أمريكية من طرازMQ-9 محملة بأجهزة الإرسال والاستقبال والمستشعرات والكاميرات، انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق مياه البحر الأسود متوجهة نحو حدود روسيا. ولمنع انتهاك المجال الجوي الروسي، حلق المقاتلون الروس للتعرف على الدخيل. وبسبب مناورة حادة، تم شل حركة المسيرة الأمريكية عن السيطرة، وسقطت في الماء.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، لم تشتبك الطائرة الروسية مع المسيرة ولم تستخدم أسلحة وعادت بأمان إلى المطار.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

سيرجي ريابكوف

ليندسى جراهام

كييف

موسكو



الموضوعات المتعلقة

بلينكن يرفض إدراج روسيا فى قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ويؤكد: له عواقف

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:00 م

القاهرة الإخبارية تبرز المعارك الروسية فى أوكرانيا.. البنك الدولى: إعادة إعمار كييف تتطلب 411 مليار دولار.. موسكو: دمرنا 20 ألف منشأة وقواتنا قامت بـ140 ألف غارة.. ومراسل القناة: روسيا أحرزت نصرا على أمريكا

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:11 م

نائب وزير خارجية روسيا: نحن فى حالة نزاع مفتوح مع الولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:46 م

مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: روسيا أحرزت نصرا على أمريكا بخط الغاز الجديد

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:18 م

وزير خارجية النمسا: روسيا ستبقى مهمة لأوروبا فى المستقبل

الأربعاء، 22 مارس 2023 12:57 م

روسيا: خطط بريطانيا بتقديم ذخائر تحتوى على اليورانيوم المنضب لكييف "استفزاز طائش جديد"

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:40 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة