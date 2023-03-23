"الجامعة والمجتمع" مسابقة تدعمها جامعة الوادى الجديد على الإذاعة الإقليمية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت جامعة الوادي الجديد ، عن تنفيذ مسابقة ثقافية لرفع الوعي بقضايا التنمية على موجات الإذاعة الإقليمية بالمحافظة، وذلك خلال شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريًا بعنوان "الجامعة والمجتمع"، لرفع الوعي بقضايا التنمية التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة وتنشيط دور الجامعة في تنمية المجتمع وقضايا البيئة.

وقال الإذاعي جابر خليفة مدير عام إذاعة الوادي الجديد، أن المسابقة تقدم للعام الرابع على التوالى وتتضمن معلومات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى مختلف المجالات التي تفيد المجتمع حيث تذاع المسابقة يوميا فى رمضان الساعة 10.20 صباحا وترسل الإجابات مجمعة فى نهاية الشهر الكريم على إذاعة الوادى الجديد حى الزهور الخارجة برنامج ومسابقة الجامعة والمجتمع أو على صفحة الإذاعة على الفيس بوك.

واضاف خليفة، أن تقوم لجنة من الجامعة والاذاعة ستقوم باختيار 30 فائز يتم تكريمهم بمعرفة جامعة الوادى الجديد ، مسابقة الجامعة والمجتمع من إعداد وتقديم أمجد حسن ، محمد حسين.