الأطباء فى إنجلترا يعلنون الإضراب 4 أيام فى أبريل بسبب الرواتب

كتبت: نهال أبو السعود

قالت الجمعية الطبية البريطانية إن الأطباء المبتدئين في إنجلترا سيضربون عن العمل لمدة أربعة أيام بين 11 و 15 أبريل، وفقا لصحيفة الجارديان.

قال الدكتور فيفيك تريفيدي والدكتور روبرت لورينسون ، الرئيسان المشاركان للجنة الأطباء المبتدئين في الجمعية الطبية البريطانية: "بخيبة أمل وإحباط كبير يجب أن نعلن عن هذا الاضراب الصناعي الجديد".

وتابع البيان: “لقد تباطأت الحكومة في كل فرصة. لم تقدم أي عرض ذي مصداقية وترفض قبول أي حالة لاستعادة الأجور ، واصفة طلبنا المركزي بأنه "غير واقعي" و"غير معقول". حتى يوم أمس ، استمروا في إضافة شروط مسبقة جديدة غير مقبولة إلى المحادثات بدلاً من المضي قدمًا ومحاولة إيجاد حل .. ولذلك ، فإننا لا نثق في أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات يمكن أن تنجح هذه المفاوضات."

والقت لجنة الأطباء المبتدئين في الجمعية الطبية البريطانية اللوم على حكومة ريشي سوناك، وتابع البيان الصادر: "هذا الوضع بالكامل من صنع الحكومة. نريد أن نقضي وقتنا في رعاية المرضى وليس الإضراب. ولكن مع تراجع هيئة الصحة الوطنية في ظل أزمة القوى العاملة ، وتطلع أربعة من كل 10 أطباء مبتدئين إلى المغادرة ، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تتآكل رواتبنا بسبب التضخم والحكومة المتعنتة".

وأنهت اللجنة البيان قائلا: "لن نتوقف حتى نتقاضى رواتبنا ، وإذا لم يقبل الوزراء ذلك عندما نخبرهم شخصيًا ، فسيتعين علينا إخبارهم من خط الاعتصام."