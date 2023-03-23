إدارة ازمات البحر الأحمر: احتمالية سقوط أمطار على المحافظة غدا وبعد غد

أعلنت إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن من المتوقع سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الاحمر غدًا الجمعة والسبت، وأكدت على المسافرين اتخاذ الحيطة والحذر أثناء السفر خاصة على الطرق الخارجية.

يذكر أن شهدت محافظة البحر الأحمر، بداية الأسبوع الماضى عاصفة ترابية، مع سقوط أمطار متفرقة بمناطق مدن محافظة البحر الأحمر، مع اختفاء أشعة الشمس تماما نظرا لوجود غيوم ركامية بسماء المحافظة.

وأعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، آنذاك عن احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانة، التابعة لها شمال محافظة البحر الأحمر.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب فى بيان له، أن نماذج التنبؤ الجوى بوزارة الموارد المائية والرى تشير إلى توقع سقوط أمطار من خفيفه إلى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانة، حيث تم رفع درجات الاستعداد والتنسيق مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة الأزمات.

وكان أعلن مجلس مدينة سفاجا رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.

وأوضح رئيس المدينة فى بيان، أن غرفة عمليات المدينة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظة وغرفة عمليات الوزارة لتذليل أى معوقات.