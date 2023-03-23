أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الزراعة يكلف المسئولين عن المنافذ الالتزام بالأسعار المخفضة
وزير النقل يشهد بروتوكول إنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية
وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان.. اعرف التفاصيل
مترو الأنفاق يغير مواعيد التشغيل من غد حتى عيد الفطر.. تفاصيل
الصحة: استخدام فايزر المعدل كجرعة تنشيطية للحاصلين على لقاحات فوق الـ 50 عاما
وزير الرى يشارك فى جلسة رفيعة المستوى حول استثمارات المياه فى إفريقيا
وزيرة الهجرة تلتقى أكثر من 25 من أبرز المستثمرين المصريين بالولايات المتحدة
وزير الصحة يُثمن جهود منظمة الصحة العالمية فى تعزيز التعاون المشترك
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