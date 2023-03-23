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أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 
وزير الزراعة يكلف المسئولين عن المنافذ الالتزام بالأسعار المخفضة
 
وزير النقل يشهد بروتوكول إنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية
 
وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان.. اعرف التفاصيل
 
مترو الأنفاق يغير مواعيد التشغيل من غد حتى عيد الفطر.. تفاصيل
 
الصحة: استخدام فايزر المعدل كجرعة تنشيطية للحاصلين على لقاحات فوق الـ 50 عاما
 
وزير الرى يشارك فى جلسة رفيعة المستوى حول استثمارات المياه فى إفريقيا
 

 


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