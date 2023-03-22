‫ ‎تعرف على أهمية مشروعات الصرف الزراعى.. تفاصيل

‎كتبت أسماء نصار

تستهدف استراتيجية الهيئة المصرية العامة ل مشروعات الصرف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الإستصلاح ، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان ، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.70 مليار جنيه.

‎ وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية مشروعات الصرف:

‎1- المصارف المكشوف والغرض منها

‎تجميع مياه الصرف الزراعى من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع.

‎2- الصرف المغطى

‎التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومي المكشوف.

‎3- فوائد الصرف المغطى

‎-صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور .

‎-خفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات.

‎-زيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية .

‎-غسيل التربة لتقليل ملوحتها.

‎-زيادة الرقعة الزراعية .

‎-زيادة الدخل نتيجة لارتفاع انتاجية أرضك بزيادة خصوبة التربة.

‎-تقليل تلوث البيئة وعدم تعرضك للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقول المكشوف.

‎4-المشاركة قبل وأثناء تنفيذ الشبكات

‎يتم التعاون بين المزارعين و مهندسى الهيئة عند أخذ العينات من الأرض وحضور الندوات الارشادية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاهشبكة الصرف، وأن يكونوا ايجابيين أثناء تنفيذ الشبكة فى أراضيهم وإزالة أول معوقات.

‎5- روابط مستخدمى مجمعات الصرف

‎يقوم المنتفعون بمجمع الصرف المغطى بانتخاب رابطة للمجمع تمثلهم من عدة أعضاء يقومون فيما بينهم باختيار رئيس الرابطة.

‎6- دور رابطة مستخدمى مجمعات الصرف

‎-المحافظة على شبكة الصرف المغطى ضد أى تعديات وصيانة المصارف الخصوصية.

‎-المشاركة فى أعمال الصيانة البسيطة.

‎-ابلاغ المسئولين فى حالة وجود مشاكل بالمجمع أو تعديات.

‎7-المشاركة فى صيانة شبكات الصرف " بعد التنفيذ"

‎صيانة شبكات الصرف تزيد من كفاءة الشبكة واطالة عمرها.