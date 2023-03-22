اليوم السابع
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‫ ‎تعرف على أهمية مشروعات الصرف الزراعى.. تفاصيل

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:00 ص
‫ ‎تعرف على أهمية مشروعات الصرف الزراعى.. تفاصيل شبكة صرف صحى
‎كتبت أسماء نصار

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تستهدف استراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الإستصلاح ، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان ، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.70 مليار جنيه.
 
 
‎ وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية مشروعات الصرف:
 

‎1- المصارف المكشوف والغرض منها

‎تجميع مياه الصرف الزراعى من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع.
 

‎2- الصرف المغطى

‎التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومي المكشوف.
 

‎3- فوائد الصرف المغطى

‎-صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور .
‎-خفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات.
‎-زيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية .
‎-غسيل التربة لتقليل ملوحتها.
‎-زيادة الرقعة الزراعية .
‎-زيادة الدخل نتيجة لارتفاع انتاجية أرضك بزيادة خصوبة التربة.
‎-تقليل تلوث البيئة وعدم تعرضك للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقول المكشوف.
 

‎4-المشاركة قبل وأثناء تنفيذ الشبكات

‎يتم التعاون بين المزارعين و مهندسى الهيئة عند أخذ العينات من الأرض وحضور الندوات الارشادية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاهشبكة الصرف، وأن يكونوا ايجابيين أثناء تنفيذ الشبكة فى أراضيهم وإزالة أول معوقات.
 

‎5- روابط مستخدمى مجمعات الصرف

‎يقوم المنتفعون بمجمع الصرف المغطى بانتخاب رابطة للمجمع تمثلهم من عدة أعضاء يقومون فيما بينهم باختيار رئيس الرابطة.
 

‎6- دور رابطة مستخدمى مجمعات الصرف

 
‎-المحافظة على شبكة الصرف المغطى ضد أى تعديات وصيانة المصارف الخصوصية.
‎-المشاركة فى أعمال الصيانة البسيطة.
‎-ابلاغ المسئولين فى حالة وجود مشاكل بالمجمع أو تعديات.
 

‎7-المشاركة فى صيانة شبكات الصرف " بعد التنفيذ"

 
‎صيانة شبكات الصرف تزيد من كفاءة الشبكة واطالة عمرها.
 
 

الصرف

فوائد الصرف

الصرف الزراعى

المزارعين



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