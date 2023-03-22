‫وزير الرى يشارك بندوة "دور الشباب فى مجال المياه والصرف الصحى" بنيويورك

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى في ندوة "دور الشباب في مجال المياه والصرف الصحى" والمنعقدة على هامش "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى نيويورك .

أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى في مجال إدارة الموارد المائية وتحسين الامداد ب مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم .

وأكد سويلم أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والإستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة ، وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الإزدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية ، وتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه وبالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا 2063 "إفريقيا التي نريدها ".

وأضاف سويلم أن القارة الأفريقية ستعمل من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الامم المتحدة للمياه"، والدفع للإنتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الإعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية .