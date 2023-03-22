وزير الخارجية البريطاني ونظيره الكويتي يبحثان التعاون الثنائي

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أعلنت الحكومة البريطانية ، اليوم الأربعاء ، أن وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي ونظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عقدا الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي البريطاني الكويتي في العاصمة لندن.



وذكرت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي أن الوزيرين استعرضا المجالات الرئيسية للتعاون بين المملكة المتحدة والكويت.



وأكدت المملكة المتحدة والكويت مجددًا على أهمية الشراكة الدفاعية والأمنية الثنائية ورحبوا بالتعاون الثنائي الطويل الأمد لتعزيز الدفاعات الإلكترونية ضد التهديد المتزايد.



وجدد وزير الخارجية البريطاني التزام المملكة المتحدة بأمن الكويت وسلامة أراضيها ، وكذلك بالسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.



وأشاد كليفرلي بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكويت في الأمن الإقليمي وما وراءه، قائلا إن "المملكة المتحدة والكويت تربطهما علاقة تجارية واستثمارية قوية".



وتبادل الوزيران وجهات النظر واستكشفا الفرص بشأن عدد من أولويات السياسة الخارجية الرئيسية ، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا.



وأثناء مناقشة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف وعدم الاستقرار وشددا على الحاجة إلى حل هذا الصراع الطويل الأمد على أساس حل الدولتين.



وفيما يتعلق بأوكرانيا ، رحب الوزيران بالدعم الدولي الساحق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي الذي يدعو روسيا إلى إنهاء الأعمال العدائية والانسحاب من أوكرانيا ، والمساعدات الإنسانية ، بما في ذلك دعم جهود إعادة الإعمار.