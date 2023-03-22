هزات أرضية خفيفة شمال غرب العاصمة الهندية

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وقعت عدة هزات أرضية خفيفة اليوم الأربعاء في المناطق الواقعة شمال غرب العاصمة الهندية نيودلهي.



وذكر المركز القومي الهندي لعلوم الزلازل - في معرض تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر - أن هذه الهزات ناجمة عن زلزال ليس قوياً، حيث بلغت شدته 7ر2 درجة بمقياس ريختر، وأنه هز مناطق تقع على بعد 17 كيلومترا شمال غرب نيودلهى .



وأضاف المركز أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 66ر28 درجة وخط طول 03ر77 درجة وعلى عمق خمسة كيلومترات .



وتفيد التقارير الإخبارية بأن هذه الهزات تأتي بعد الهزات القوية التى تم الشعور بها الليلة الماضية من جراء الزلزال القوى الذى ضرب منطقة جبال هندو كوش النائية فى أفغانستان، وتسببت في حدوث حالة من الذعر بين السكان عبر أنحاء الولايات الواقعة فى الحزام الهندى الشمالى ، حيث إندفع سكان نيودلهى والمناطق المجاورة إلى الشوارع وهم فى حالة من الذعر .



وذكر المركز الهندى لعلوم الزلازل أن شدة هذا الزلزال بلغت 6ر6 درجة بمقياس ريختر وأنه ضرب المناطق الواقعة على بعد 133 كيلومترا جنوب شرق مدينة فيض آباد الأفغانية .



وأشارت التقارير إلى أن سلطات الإطفاء في نيودلهي تلقت اتصالات هاتفية عن أن هناك بعض المباني المائلة، وأنه حدثت تشققات بمباني أخرى فى مناطق جاميا ناجار و كالكاجى وشاهدارا في أعقاب وقوع تلك الهزات، وأن السلطات قامت على الفور بدفع فرق إطفاء إلى هذه المناطق ولكن السلطات هناك أكدت أن ميل هذه المبانى ليست له علاقة بذلك الزلزال