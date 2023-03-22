نقيب العاملين بـ"البناء والأخشاب": الدولة تعمل على توطين الصناعة بعدة قطاعات

كتبت آية دعبس

شهد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام ل نقابات عمال مصر ، اجتماع شعبة الأسمنت، لمناقشة قضايا القطاع في ظل التطورات التي تشهدها الصناعة الهامة.

جاء ذلك بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، وسمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت ، نائب رئيس النقابة، وبحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين بشركات الأسمنت، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو العمال عددا من الملفات المتمثلة في تجديد اتفاقيات العمل الجماعية، والحفاظ على مكتسبات العاملين، وكذلك ملف الأجور في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها القطاع الصناعي.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن هناك تواصل دائم مع الشركات واتحاد الصناعات من أجل الحفاظ على كافة مكتسبات العاملين، لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن هناك اهتمام كبير بملف السلامة والصحة المهنية، لاسيما في ظل وجود أزمة في نقص أعداد المفتشين، مؤكدا أن هناك تواصل مع وزارة القوى العاملة من أجل التغلب على هذه المشكلة.

وشدد الجمل، على العمال ضرورة الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر كباقي دول العالم، مؤكدا أن التوسع في الإنتاج المحلي يمثل أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب: التصنيع المحلي في كافة المجالات ضرورة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الصعبة "الدولار"، بما يساهم بلا شك في رفع قيمة صرف الجنيه في مقابل باقي العملات.

وأشار إلى أن الدولة تمضي قدما نحو توطين الصناعة في العديد من القطاعات، عبر تقديم عددا من المحفزات للاستثمار، قائلا: إلا أننا في حاجة إلى المزيد من أجل دعم الصناعات الوطنية.

وأكد عبد المنعم الجمل، حرص العاملين في قطاع التشييد والبناء على مساندة جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج، والتوسع في المشروعات القومية بكافة القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن النقابة تفتح أبوابها أمام جميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، من أجل التواصل لحل أي مشكلات، من خلال التفاوض والحوار وبما يصب في صالح العاملين والشركات المختلفة.

من جانبه أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، ضرورة مساندة الدولة في إزالة كافة معوقات الاستثمار، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وقال: في ظل السعي نحو توطين الصناعة وزيادة المنافسة، فإن النقابة حريصة أيضا على استقرار منظومة العمل، من خلال الحفاظ على حقوق العمال، وكذلك توفير ظروف معيشية قادرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار بكر، إلى الحرص نحو توسيع قاعدة اشتراك جميع شركات الأسمنت بممثليها في اجتماعات الشعبة، حتى وإن كان لا يوجد لها لجنة نقابية، قائلا: نحن نقابة عامة، وملتزمون وفقا للقانون بالتدخل واعتماد لوائحهم ولجان السلامة والصحة المهنية الخاصة بهم، بما يساهم في استقرار منظومة العمل داخل شركات الأسمنت.

من جانبه عرض سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أمام الاجتماع ما تم خلال الاجتماع السابق قبل 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع كافة الملفات من أجل وضع تصور لحل أي إشكالية تواجه العاملين في الشركات.

من جانبه طالب عبد المنعم الجمل، بضرورة زيادة عدد اجتماعات الشعبة، بدلا من مرة كل 6 أشهر، مؤكدا أن التغيرات الاقتصادية المستمرة تتطلب متابعة دورية لكافة المستجدات.

وأكد سمير عبودة، أن الشعبة خلال الفترة الماضية تابعت توقيع عددا من اتفاقيات العمل الجماعية لعدد من العاملين في شركات الأسمنت، لافتا إلى أن كافة الاتفاقيات حرصت في الحفاظ على مستحقات العاملين.

وأشار رئيس شعبة الأسمنت، إلى حرص العاملين على مواصلة العمل والإنتاج من أجل دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا فتح قنوات تواصل بشكل مستمر مع اللجان النقايية في شركات الأسمنت.

وشدد سمير عبودة، على جميع العاملين أهمية التركيز في التثقيف العمالي من خلال الإطلاع على القوانين واللوائح والقرارات المختلفة، بما يسهل مسيرة العمل وبما يحافظ على حقوق الجميع.