نفوق 8 دلافين على شاطئ نيوجيرسى.. السلطات أنهت حياة 6 منها بالقتل الرحيم

كتبت: نهال أبو السعود

نفقت مجموعة من ثمانية دلافين على شاطئين فى نيوجيرسى الأمريكية يوم الثلاثاء، وفقًا لمركز إنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، حيث جرفت المياه الكائنات البحرية على شاطئين بالمدينة وحذر المسئولين الجمهور من الاقتراب من الدلافين حيث حاولت الشرطة وموظفو الشاطئ مساعدة الدلافين.

ووفقًا لمركز الثدييات البحرية، فقد مات اثنان من الدلافين على أحد الشواطئ، بينما قام الطبيب البيطرى التابع للمنظمة بالقتل الرحيم للستة الأخرى بعد أن خلص تقييم إلى أن صحة الدلافين كانت تتدهور.



الدلافين

وقال مركز الثدييات البحرية فى بيان نشر على فيس بوك: "تم اتخاذ القرار بقتل الدلافين بطريقة إنسانية لمنع المزيد من المعاناة، لأن إعادتها إلى المحيط لن تؤدى إلا إلى إطالة أمد موتها المحتوم"، وقال المركز أن الدلافين أرسلت إلى مختبر حكومى حيث سيتم إجراء تشريح لها، وقال: "نشارك الجمهور حزنهم على هذه الحيوانات الجميلة ونأمل أن تساعدنا التشريح على فهم سبب وصولها للشاطئ".

وفقا لشبكة ايه بى سى، لا تعد تلك الظاهرة الأولى من نوعها، فقبل قرابة أسبوعين، أعلن مرصد المحيطات "بيلاجيس" عن رقم صادم يخص وفيات الدلافين، حيث قال أن شواطئ المحيط الأطلسى الفرنسية شهدت جنوح 910 دلافين منذ منتصف ديسمبر، 420 منها جنحت فى الفترة ما بين 10 و17 مارس الجارى، بينها 120 فى 11 و12 مارس وحدهما، ووصف المرصد هذا الرقم بأنه "غير مسبوق".

ولاحظ المرصد الذى يتولى منذ 1970 إحصاء حالات جنوح الحوتيات على ساحل المحيط الأطلسى "تنوعًا كبيرًا فى حال الجيف"، ويظهر منها أن بعض الدلافين المنجرفة إلى الساحل نفقت قبل بضعة أيام فحسب، فى حين يعود نفوق أخرى إلى أسابيع عدة.

وأفادت المنظمة بأن "الفحوص التى أجريت على عدد قليل من الجيف أظهرت فى الغالب آثار معدات صيد"، وذكر "بيلاجيس" بأن موجة أولى "شديدة" سجّلت فى بداية السنة حين تجاوز عدد الحوتيات الجانحة 360 من منتصف ديسمبر 2022 إلى نهاية يناير 2023.