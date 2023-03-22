نائب محافظ شمال سيناء يؤكد على انتظام العمل فى المشروعات التنموية

أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، على انتظام العمل في المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها مختلف الجهات الخدمية والمركزية في مختلف القطاعات، وفقًا للمخططات والتوقيتات المحددة، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار نائب المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإدارات المركزية، إلى اهتمام الرئيس بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى على أرض سيناء.

وأضاف نائب المحافظ، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي في 25 أبريل المقبل، مشيرًا إلي زيارة رئيس مجلس الوزراء الي المحافظة خلال يناير الماضي وافتتاح عدد من المشروعات بمدن المحافظة، برفقة 7 من الوزراء.

قال نائب المحافظ، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عالية، حيث حصلت المحافظة على مبلغ 41 مليون جنيه كحافز تميز من وزارة التخطيط لحصول المحافظة على تقييم 100%، وذلك للاستفادة منه فى تعزيز الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الحالي.

لفت نائب المحافظ، إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالي الحالي بلغت مليارًا و982 مليونا و117 ألف جنيه، وأنه بعد حصول المحافظة على حافز التميز أصبح إجمالي الخطة الاستثمارية 2 مليار و23 مليونًا و117 ألف جنيه.