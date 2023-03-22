مقتل شخص وإصابة 25 أخرين فى قصف روسي بمدينة زابوريجيا الأوكرانية

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قُتل شخص واُصيب 25 آخرين في قصف بصاروخ روسي على مبنى سكني بمدينة زابوريجيا الأوكرانية.



وأعلن القائم بأعمال عمدة مدينة زابوريجيا أناتولي كورتييف -عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الأربعاء- وفاة شخص كان مصابا وفي حالة خطيرة، ونقل 25 شخصا مصابا بجروح إلى المستشفى؛ من بيهم ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة وطفلين، وذلك وفقا لآخر المعلومات المحدثة.



وقد ضرب الصاروح الروسي مبنى سكني مكون من تسعة طوابق بالمدينة الأوكرانية.



من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بـ"قصف المدينة بوحشية".



وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء مقتل أربعة أشخاص في هجوم بطائرات روسية بدون طيار استهدف مدرسة مهنية في منطقة كييف.