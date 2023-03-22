مصرع عامل صدمه قطار حال عبوره شريط السكك بالبلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 41 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب اصطدام إحدى القطارات به، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين أن المتوفى إصطدم به القطار حال عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة عامل إصطدم به أحد القطارات وعثر على جثته على شريط السكة الحديد دائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديريةـ والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود محضراً لمركز شرطة البلينا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ورود إتصال تليفوني من ناظر محطة سكة حديد البلينا مفاده بلاغ بوجود جثة علي الخط محطة البلينا دائرة المركز عقب مرور القطار الروسي أسوان – القاهرة بمكان غير معد لعبور المشاه وتبين أنها للمدعو وائل ا ا ع 41 سنة لا يعمل ويقيم دائرة المركز.

وبسؤال شقيقه المدعو أيمن ا ا ع 48 سنة مأذون شرعي ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه أثناء عبور شقيقه المذكور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشار أصطدم به القطار المشار إليه مما نتج عنه وفاته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.