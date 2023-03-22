مشروع سقيا زمزم يكمل جاهزيته لموسم رمضان بطاقة إنتاجية تفوق مليوني عبوة

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أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية المشروع لموسم رمضان المبارك بأكثر من (2.2) مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم خلال الشهر الفضيل.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخدمات التي يقدمها المشروع تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لزوار المدينتين المقدستين بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات صحية وآمنة بسعة خمسة لترات بطريقة آلية دون تدخل بشري؛ وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المباركة المقدمة لضيوف الرحمن.