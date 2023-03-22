اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 10:14 م
أكرم القصاص
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مشروع سقيا زمزم يكمل جاهزيته لموسم رمضان بطاقة إنتاجية تفوق مليوني عبوة

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:15 م
مشروع سقيا زمزم يكمل جاهزيته لموسم رمضان بطاقة إنتاجية تفوق مليوني عبوة زمزم
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أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية المشروع لموسم رمضان المبارك بأكثر من (2.2) مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم خلال الشهر الفضيل.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخدمات التي يقدمها المشروع تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لزوار المدينتين المقدستين بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات صحية وآمنة بسعة خمسة لترات بطريقة آلية دون تدخل بشري؛ وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المباركة المقدمة لضيوف الرحمن.


شؤون الحرمين

زمزم

مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم



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