اليوم السابع
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مسعف وسائق يساعدان سيدة على وضع مولودها أثناء نقلها للمستشفي ببني سويف

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:12 ص
مسعف وسائق يساعدان سيدة على وضع مولودها أثناء نقلها للمستشفي ببني سويف أحد المسعفين
بنى سويف هانى فتحى

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نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، في طريقها إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.
 
وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً يفيد بوجود سيدة في حالة وضع أثناء نقلها من وحدة إسعاف سنور بشرق النيل ببني سويف إلي أقرب مستشفى، وأثناء نقلها فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.
 
وقام طاقم الإسعاف المكون من خالد هيبه، وإبراهيم فتحي، بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.
 
ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.
 

 


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