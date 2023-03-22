مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف فى أول صلاة تراويح ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

استقبل مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف عشرات المصلين فى أول ليلة من ليالى شهر رمضان المبارك، حيث امتلأ المسجد عن آخره.

وشهد مسجد عمر بن عبدالعزيز اقبال من المصلين على أداء صلاة العشاء أعقبها صلاة التراويح ، حيث اكتظ المسجد بالمصلين

من جانبة أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ،مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجدوتعقيمها من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية،والقيام بحملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة لتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء شعائر ومناسك الشهر الفضيل

من جانبة أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف على كثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ،مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجدوتعقيمها من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية،والقيام بحملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة لتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء شعائر ومناسك الشهر الفضيل.



التراويح بمسجد عمر بن عبدالعزيز



اول صلاة تراويح ببنى سويف



صلاة التراويح ببنى سويف