مسجد سيدى شبل فى المنوفية يستقبل أول تراويح شهر رمضان المبارك.. صور

المنوفية - محمد فتحى

استقبل مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم أول صلاة تراويح لشهر رمضان، وهى الصلاة الأولى بالمسجد بعد انتهاء أعمال ترميمه بحضور طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، والنائب علاء جعفر عضو مجلس النواب، ومدير إدارة الأوقاف، وإمام المسجد ومدير الدعوة.

جدير بالذكر أن مسجد سيدي شبل شهد خلال الفترة الأخيرة أعمال ترميم وتطوير لرفع كفاءة المسجد، حيث تمت إعادة صب "شخشيخة" السقف لوجود شروخ عميقة بها وفق تقرير أعدته كلية الهندسة بالتعاون مع وزارة السياحة، إلى جانب مجموعة أخرى من أعمال الترميم، والتطوير التي شملت معظم المسجد.

ويرجع الاهتمام بترميم مسجد سيدى شبل إلى كونه تراث إسلامي، ومزار سياحي هام بمركز الشهداء بصفة خاصة وبمحافظة المنوفية على وجه العموم، بما جعله يحظى باهتمام بالغ من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث قام بدور فعال وأساسي في تطوير المسجد، ورفع الاعتماد المالى للترميم للحفاظ عليه كتراث إسلامي، ومزار سياحي له أهمية بالغة في نفوس أهالى المركز والمحافظة.











