مسجد سيدى أحمد الفولى بالمنيا يستعد لاستقبال أول صلاة تروايح فى رمضان

المنيا - حسن عبد الغفار

يعد مسجد سيدى أحمد الفولى أحد أهم وأكبر المساجد الأثرية والتاريخية فى محافظة المنيا ، حتى لقبت المحافظة باسمه منيا الفولى، ويقع على كورنيش النيل مباشرة، ويستعد المسجد لاستقبال المصلين فى اول صلاة للتراويح فى شهر رمضان المبارك

وقد شهد المسجد فى الأيام الماضية تطورا كبيرا إحياء له وحفاظا على قيمته التاريخية، حيث وصلت تكلفة أعمال التطوير حوالى 3 ملايين جنيه.

وقد شملت أعمال التطوير صيانة دورات المياه، ودهان الواجهات والحوائط الداخلية وأعمال صيانة للكهرباء وزيادة الإضاءة بالمنطقة المحيطة للمسجد، والتى تتزين فى شهر رمضان بالانوار، وتشهد ساحة المسجد إقبال المواطنين على صلاة التراويح وقضاء اوقات روحانية بجوار ضربح الإمام، فتتحول تلك الليالى إلى حلقات للذكر.

ومن ناحيته، قال الشبخ رائد يحيي إمام وخطيب مسجد الفولى، أن المسجد به روحانيات عالية، وهو الإمام جليل من أئمة الأزهر الشريف، وتم بناؤه فى عهد الخديوى إسماعيل، وقال سوف يكون فى شهر رمضان حلقات يطلق عليها الملتلقى الفكرى طوال الشهر الكريم مع نخبه من العلماء داخل المسجد.

وكانت مديرية الاوقاف بمحافظة المنيا قد استعدت لشهر رمضان من خلال حملات تنظيف المساجد والانشطة التى اقرتها وزارة الاوقاف.





