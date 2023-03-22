مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة مد مواعيد العمل ب نفقى الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

كما قرر المحافظ، أنه سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان، حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية.

وفى السياق، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إنتهاء مديرية الأوقاف من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن المديرية ستقوم بتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، وسيتم إقامة أكثر من 300 مائدة رحمن بالمساجد التى بها جمعيات خيرية ولجان زكاة لتقديم وجبات ساخنة للصائمين، كما سيتم توزيع 4 طن لحوم أول أيام شهر رمضان على أسر تكافل وكرامة فى اطار الدور التوعوى التكافلى لمديرية أوقاف القاهرة .

وأكد الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة أن المديرية وضعت خطة غير مسبوقة فى نشر الدعوة خلال شهر رمضان من خلال إقامة العديد من الأنشطة الدعوية والإجتماعية كما ستنقل شعائر صلاة التراويح لأول مرة من مسجد الحسين على مدار الشهر الكريم من خلال قناتى الحياة والناس .