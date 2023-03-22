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مترو الأنفاق يغير مواعيد التشغيل من الغد حتى عيد الفطر.. تفاصيل

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:18 ص
مترو الأنفاق يغير مواعيد التشغيل من الغد حتى عيد الفطر.. تفاصيل مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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يغير مترو الأنفاق مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث يبدأ من غد الخميس بالتزامن مع أول أيام رمضان للتناسب مع طبيعة العمل فى رمضان، وذلك حسب ما اعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجاءت كالتالى:
 
☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.
 
☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان و من المرج الجديدة 12 وربع صباحا. 
 
☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب 12 و نصف صباحا 
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 و سبع دقايق صباحا .
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و 38 دقيقة صباحا .
 
☆ يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا . 
 
☆ محطة جمال عبدالناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة أخر قطار 12 ونصف صباحا .
 
☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 و نصف صباحا.

المترو

مواعيد المترو

مترو الانفاق

مواعيد المترو فى رمضان



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