"عزة" بنت الشرقية تركت الوظيفة لتصنع منتجات عناية بالجسم بمواد طبيعية

عزة خالد بنت محافظة الشرقية نموذج إيجابى للسيدات اللاتى فضلن العمل الخاص على الوظيفة، بدأت مشروع بسيط لعمل منتجات عناية بالجسم من مواد طبيعية، وتسويق منتجاتها عبر الإنترنت.

تقول عزة خالد 32 عاما من الزقازيق، إنها عملت لفترة بالتدريس، لكن قبل عام، قررت تأسيس مشروعها كبديل عن الوظيفة، وتعتمد فكرته على منتجات عناية بالجسم وكذلك منتجات الزينة باستخدام مواد طبيعية مفيدة للجسم، وتحتوى على زيوت عطرية نقية لا تؤثر على الجهاز التنفسى أو مرضى الجيوب الأنفية، و تترك أثرا عطريا على البشرة، دون إضافة أى مواد كيمياوية.

وأشارت إلى أن تصنيع منتجات عناية وزينة، هى هواية كانت لديها منذ سنوات، حيث تقوم بالتصنيع وإهدائها لصديقاتها أو لطلابها المتفوقين مكافأة تفوق لهم، إلى أن قررت اتخاذ خطوة تأسيس المشروع، واستخدمت صفحتها على فيس بوك لتسويق المنتجات، وكذلك التعاون مع عدد من المحلات التجارية، مشيرا إلى أن حلمها هو تأسيس مصنع صغير يحمل اسم منتجاتها وتنشر بين الناس.

واستعرضت منتجاتها مثل الصابون عناية البشرة والجسم والتى تعطى تعطيرا ونضارة بسبب زيوت عطرية الطبيعية المواد مفيدة كذلك الشموع والفواحات، لتعطير المنازل والسيارات.