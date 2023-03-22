طفل بريطاني فى العاشرة أثقال تزن ضعف وزنه ويسعى لتحطيم الأرقام القياسية

وكالات

أصبح طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يلقب بـ"أقوى تلميذ بريطاني"، بعدما تمكن من رفع الأثقال بأكثر من ضعف وزنه، فيما يمني النفس بتحطيم الأرقام القياسية العالمية في هذا المجال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن روان أومالي بات يصنف ضمن أقوى تلاميذ المدارس في بريطانيا، رغم أن وزنه لا يتجاوز 54 كيلوغراما.

وأضافت أن روان نجح في رفع 115 كيلوغراما في تمرين "Deadlift"، و110 كيلوجراما في تمرين "squat lift"، وهو ما يمثل أكثر من ضعف وزنه.

كما تروج صورة في المواقع الاجتماعية تظهر الطفل البريطاني وهو يرفع أريكة تجلس عليها أخته بكل سهولة.