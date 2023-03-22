اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 09:08 م
أكرم القصاص
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طفل بريطاني فى العاشرة أثقال تزن ضعف وزنه ويسعى لتحطيم الأرقام القياسية

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:19 م
طفل بريطاني فى العاشرة أثقال تزن ضعف وزنه ويسعى لتحطيم الأرقام القياسية الطفل البريطاني
وكالات

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أصبح طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يلقب بـ"أقوى تلميذ بريطاني"، بعدما تمكن من رفع الأثقال بأكثر من ضعف وزنه، فيما يمني النفس بتحطيم الأرقام القياسية العالمية في هذا المجال.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن روان أومالي بات يصنف ضمن أقوى تلاميذ المدارس في بريطانيا، رغم أن وزنه لا يتجاوز 54 كيلوغراما.
 
وأضافت أن روان نجح في رفع 115 كيلوغراما في تمرين "Deadlift"، و110 كيلوجراما في تمرين "squat lift"، وهو ما يمثل أكثر من ضعف وزنه.
 
كما تروج صورة في المواقع الاجتماعية تظهر الطفل البريطاني وهو يرفع أريكة تجلس عليها أخته بكل سهولة.
 
وذكرت "ديلي ميل" أن أومالي، الذي يقطن في مدينة كوفنتري، يتبع نظاما غذائيا غنيا بالبروتين، كما يتناول 3500 سعرة حرارية يوميا.
 

 


الطفل البريطاني

رفع الأثقال

بريطانيا




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