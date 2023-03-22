ضلل محاميه عن عمد.. قاضي يكشف نتائج تحقيقات الخبير الخاص فى وثائق ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر قاضي أمريكي حكمه بأن مكتب المستشار الخاص جاك سميث المعني بالتحقيق في قضية إخفاء دونالد ترامب مواد سرية عن عمد في منزله بفلوريدا، قدم ادلة أولية مقنعة تظهر ان الرئيس الأمريكي السابق ضلل محامييه بشأن الوثائق التي كانت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.

قالت مصادر لشبكة ايه بي سي، كتب القاضي بيريل هويل أن المدعين العامين في مكتب سميث قدموا "ادلة تظهر أن الرئيس السابق قد ارتكب انتهاكات جنائية".

اتفق هويل مع المدعين العامين على أن هناك أدلة "كافية" على أن ترامب البالغ 76 عامًا ، "أخفى عن قصد" وجود مواد سرية من محاميه ، الأمر الذي وضع المحامي في موقف يمكنه من خداع الحكومة.

واصل هويل وصف تفاعلات الرئيس السابق مع المسؤولين من الأرشيف الوطني ، الذين سعوا لاستعادة السجلات الرئاسية التي يزعم أن ترامب اخذها عند مغادرة البيت الأبيض، على أنها "بروفة" لمحاولاته اللاحقة في التضليل ردًا على أمر استدعاء من وزارة العدل. .

ونتيجة لذلك ، أمر القاضي بيريل هويل محامي ترامب إيفان كوركوران بالامتثال لأمر استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى للإدلاء بشهادته على ستة خطوط تحقيق كان قد رفض في السابق تقديم إجابات لها ، مستشهداً بامتياز المحامي والموكل، وأشار التقرير الى انه إذا تم طلب شهادة محام لتعزيز جريمة أو احتيال ، فإن امتياز المحامي والموكل لن يكون أساسا لتقييد الشهادة.

كما أمر هويل أيضا كوركوران بتسليم السجلات ، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد والفواتير ونسخ التسجيلات الصوتية الشخصية المتعلقة بما وصفه "بالمخطط الجنائي" المزعوم لترامب.

على الرغم من الإيداع يوم الجمعة ، أشار المنفذ الإخباري إلى أن هاول أوضح أن مكتب سميث سيحتاج إلى تلبية معايير أعلى من الأدلة في محاولته لضمان توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق.

رداً على التقرير ، قال متحدث باسم حملة ترامب لشبكة ABC News ، "عار على الاخبار المزيفة ABC لبثها بشكل غير قانوني ادعاءات كاذبة من، رئيس القضاة السابق الآن ، ضد فريق ترامب القانوني"ـ، وأضاف: "

وأضاف المتحدث: "القصة الحقيقية هنا ، التي يجب على الإبلاغ عنها ، هي أن المدعين يهاجمون المحامين فقط عندما لا يكون لديهم أي قضية على الإطلاق".