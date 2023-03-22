اليوم السابع
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ضبط صاحب شركة هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:47 ص
ضبط صاحب شركة هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمحكوم عليه فى 33 حكم حبس جزئى فى قضايا متنوعة حال تردده على القاهرة الجديدة.
 
وتبين أن مالك الشركة الهارب محكوم عليه فى 33 قضية بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 80 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وحدد المشرع وفقا لمواد القانون وبحسب نص المادة 287 من قانون المرافعات، عدم جواز تنفيذ الأحكام جبرا، وذلك بناء على أنه مازال أمام المحكوم عليه فرصة للتقدم بطعن ونقض واستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة، إلا في بعض الحالات التي يجب فيها تنفيذ الحكم المعجل جبرا.

 

وحددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

1الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .

3إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .

4إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .

5إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

6إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

 

ونصت المادة 291 على إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.

 

 


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