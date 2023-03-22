ضبط المتهم بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية قبل رمضان بكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم المصنفات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض الأجزاء من محافظة كفر الشيخ، وكذا محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة.. حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها والمحل وأمكن ضبط ("مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية "محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة وإعادة توزيع خاصية الإنترنت" –عدد 61 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية) ،وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تغطى مسافة 30 كيلو وتقدم الخدمة لعدد حوالى (3500) مشترك نظير مبلغ مالى شهرى.