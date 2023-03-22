صندوق مكافآت الصيانة البسيطة للمدارس يبدأ أنشطته لأول مرة فى الأقصر.. صور

عقدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر برئاسة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صباح اليوم الاجتماع التنسيقى لبداية أنشطة صندوق مكافآت الصيانة البسيطة للمدارس "سماف" بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى لأول مرة بمحافظة الأقصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وعقد الاجتماع صفوت جارح وكيل المديرية، وعلاء أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وثناء أنور منسق عام وحدة دعم اللامركزية بالمديرية، بحضور ممثلى الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة، حيث يستهدف "سماف" تقديم الدعم لإجراء أعمال الصيانة البسيطة لمدارس التعليم الأساسى (الابتدائية والإعدادية) الحكومية فقط، ورياض الأطفال فى حال تواجدها بالمبنى المدرسى، ويتم ترشيح المدارس المستهدفة بالصيانة من خلال وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق مكافآت الصيانة البسيطة للمدارس "سماف" ممول من التعاون الألمانى - المصرى المشترك من خلال KFW، تحت رعاية برنامج جودة التعليم QESP.

وكان قد أعلن الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن ختام فعاليات ورشة العمل للهجرة الغير شرعية المقامة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور صفوت وكيل مديرية التعليم بالأقصر، حيث تم تسليم الطلاب الأعمال بمدرستى الأقصر الثانوية العسكرية بنين والأقصر الإعدادية بنات، بعدد 30 طالب وطالبة بكل مدرسة، مشيرًا إلى أن الأعمال تضمنت ورش رسم كيفية مكافحة الهجرة الغير شرعية ومنعها، والتى تنظمها اللجنة التنسيقية للهجرة الغير شرعية بمقر وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتى تشرف عليها إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة موسى عبد الله مدير الإدارة، والتى بدأ العمل بها فى فبراير الماضى.