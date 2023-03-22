وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية إن الرسالة التي وقع عليها مئات الإسرائيليين تأتي قبل يومين من زيارة نتنياهو المقررة إلى العاصمة البريطانية لندن، وكان من ضمن الموقعين الكاتب ديفيد جروسمان والمُخرج والمؤلف والمنتج عاموس جيتاي.

وتشهد إسرائيل احتجاجات عارمة ضد مساعي حكومة نتنياهو - التي يسيطر عليها اليمين المتطرف - لإحداث تغييرات جذرية بنظام القضاء.. وترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن التغييرات التي تستهدف المحكمة العليا تجعلها كيانا مُسيسًا وهو ما يقوض الديمقراطية.

ورفضت حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي حلا اقترحه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج للوصول إلى نقطة سواء بين الحكومة والمعارضة.. ونتيجة لرفض حكومة نتيناهو لمقترح "هرتسوج" ازدادت المظاهرات زخمًا، وخرج ما يزيد على 300 ألف متظاهر في مختلف مدن إسرائيل السبت الماضي ضد الحكومة، وكان اللافت للنظر خروح المتظاهرين في مدن هي معقل حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.