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رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المستشار التعليمي للسفاره الصينية

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:28 ص
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المستشار التعليمي للسفاره الصينية رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المستشار التعليمي للسفاره الصينية
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء وفدًا من السفاره الصينية بالقاهرة يضم لو تشون شين المستشار التعليمي للسفارة الصينية، يُرافقه بان شياو هان و تسوى شه تشى من المكتب التعليمى.
 
حضر اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن رجب أستاذ الدراسات الصينيه بكلية الألسن والمدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس والدكتور تامر نيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة. 
 
تأتى الزيارة بهدف بحث مزيد من سبل التعاون بين الجامعة والجامعات الصينية بإعتبار أن جامعة قناة السويس هى أكبر جامعة مصرية لها تعاون علمي وثقافي مع الجامعات الصينية بما يدعم الشراكة الاستراتيجية الكاملة بين مصر والصين.
 
ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصينى، مؤكداً أن لدينا كيانات مصرية.. صينية داخل الجامعة ثمار للعلاقات الناجحة بين الجانبين وهى معهد كونفوشيوس ومعهد بحوث الإستزراع السمكى والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية فضلا عن قسمين لتعليم اللغة الصينية بكليتى الألسن والآداب.
 
تشمل الزيارة جولات لقسمى اللغة الصينية بكليتى الألسن والآداب ومعهد كونفوشيوس والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ومعهد بحوث الاستزراع السمكى.
 
وتُختتم الزيارة بجولة للوفد الصينى لقناة السويس أهم شريان بحرى وتجارى بالعالم.
 
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المستشار التعليمي للسفاره الصينية لبحث سبل التعاون
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المستشار التعليمي للسفاره الصينية لبحث سبل التعاون

 


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