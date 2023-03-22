جامعة الزقازيق تفتتح فعاليات المؤتمر الطلاب لكلية التربية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية التربية جامعة الزقازيق، اليوم، المؤتمر العلمى الطلابى الثانى لطلاب وطالبات الكلية للعام الجامعى 2022/2023 ،تحت شعار " نحو معلم رقمى مبدع" .تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدمتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ،

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض المصاحب للمؤتمر الذى تضمن أربعة أجنحة تتمثل في " الأبحاث العلمية ، والابتكارات ، والمشاريع الصغيرة ، والمواهب الفنية ، ثم بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب محمد عصفور ، ثم كلمة الطلاب المشاركين بالمؤتمر قدمتها الطالبة ولاء محمد حسينى .

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر ، والدكتور محمد الفقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، والدكاور أحمد منصور مدير عام الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بمختلف الفرق الدراسية والأقسام بالكلية.

وأثنى الدكتور عاطف حسين خلال كلمته، بالتنظيم المتميز للمؤتمر، وكذا المعرض المصاحب له، مشيدًا بخريج كلية التربية الذي يعد نواة للطالب المعلم، الأمر الذي يتوافق مع إبداعات وبحوث الطلاب الفاعلة المرتبطة بالواقع التعليمى بالكلية، مؤكدًا على ضرورة توظيف منتجات الطلاب بما يعود بالفائدة عليهم وعلى الكلية والجامعة.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة فاتن فاروق عميد الكلية، بنائب رئيس الجامعة وجميع الحضور، كما تقدمت بالشكر لكل من ساهم في تنظيم المؤتمر وما يقدمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية من إنجازات لخدمة الطلاب، مشيرةً إلى أن المؤتمر يسعى إلى الإسهام في تعزيز التكوين العلمى والمهنى والثقافى والإبداعى والرقمى لدى طلاب الكلية ، في ضوء مهارات القرن الـ21 ورؤية مصر 2030 .

واستعرض الدكتور أحمد سالم وكيل كلية التربية خلال كلمته، مراحل الإعداد والتجهيز للمؤتمر، والتي بدأت بالإعلان عن المؤتمر للطلاب ونشر محاوره الثلاثة ومساراته الـ 22 يوم 10 يناير 2023 ، وإعطاء الوقت الكافي للطلاب للاستعداد بمشاركة طلبة كلية التربية جامعة الزقازيق وطالبات من كلية التربية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان، كما تم تشكيل لجنة علمية استشارية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكليات أخرى بالجامعة لتلتقي بالطلاب يومياً فيما يقارب الشهرين عبر جروب واتس أب تتضمن (940) طالباً وطالبة لمساعدة الطلاب فى إعداد أبحاثهم ومشروعاتهم الابتكارية ، وتنمية مهاراتهم البحثية .

كما أشار وكيل الكلية إلى أنه تم تقديم عدد من ورش العمل للطلاب داخل الكلية عبر الويب بشكل تزامنى لتنمية مهاراتهم البحثية ومهاراتهم فى تصميم مواقع الكترونية واستخدام التقنيات الرقمية فى التدريس.، وتم إطلاق الموقع الإلكترونى للطلاب لبدء التقديم من 25 فبراير 2023م ولمدة سبعة أيام، حيث تقدم للمؤتمر أكثر من (250) طالباً وطالبة وبلغ عدد المشروعات والأبحاث ( 190) بحثاً ومشروعاً ، كما تم تشكيل (17) لجنة علمية لتحكيم أبحاث ومشاريع الطلاب من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن كليات التربية النوعية والهندسة والعلوم والتى وصل عدد المحكمين بهـا إلى (33) عـضــو هيئـــة تـــــــــدريس ، وبعد فحص اللجنة العلمية العليا لتقارير السادة المحكمين، فاز (82) عملاً يمثلهم (155) طالباً وطالبة فى أبحاث علمية ومشاريع صغيرة وابتكارات فنية وأدبية.

وفى ختام المؤتمر قدمت عميد كلية التربية درع المؤتمر للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقديراً على دعم سيادته المستمر بقطاع الأنشطة الطلابية، كما تم تكريم الطلاب الفائزين تقديراً لجهودهم وأفكارهم وأبحاثهم المتميزة .