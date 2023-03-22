ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن الوزارة القول إنه من بين طائرات الجيش الصينى التسع، تم تعقب طائرتين في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، ووفقًا للوزارة دخلت طائرة شنشي Y-8 الحربية المضادة للغواصات وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز Harbin BZK-005 الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

ولم تعبر أي طائرة خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، ورداً على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني.

وحتى الآن هذا الشهر أرسلت بكين 301 طائرة عسكرية و80 سفينة بحرية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة.