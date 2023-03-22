القوى العاملة: فرص عمل فى القليوبية.. منها لذوى همم

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 127 فرصة عمل للشباب من الجنسين منها ل ذوى همم ، بمحافظة القليوبية ، للعمل فى 6 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى ، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط وبدون مؤهل ، برواتب مجزية ، ومزايا أخرى ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت هبه أحمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أن الشركات التى وفرت الفرص هى: هلا سويت للصناعات الغذائية ، زد تو داتا ، الشروق للكيماويات ، ستايل جروب ، دانتيل سلامتكس ، تراست للتصنيع الهندسى ..كما تضمنت الوظائف التى تم توفيرها العديد من التخصصات منها : موظف تكنولوجيا it ، وموظف مبيعات ، وفحص منسوجات (إناث) ، عمال انتاج نسيج ، مراقبين أمن ، وسلامة وصحة مهنية ، ومحاسب ، ومهندسين ، وعمال تسويق وخدمات وجودة ، ومحلل بيانات ، ومبرمج ، ورئيس قسم برمجيات ، ومندوب مبيعات، وأمين مخازن.