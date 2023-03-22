الشورى السعودي: إلزام الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية لتعزيز الهوية

وكالات

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع "نظام تعزيز استعمال اللغة العربية"، الذي يهدف إلى الالتزام باللغة العربية من خلال حث الجهات الحكومية وغير الحكومية على استعمالها.



وناقش مجلس الشورى" في جلسته أمس الثلاثاء، تقرير المركز السعودي للأعمال، حيث أبدى الأعضاء عددا من الآراء حيال التقرير.