اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشورى السعودي: إلزام الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية لتعزيز الهوية

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:07 م
الشورى السعودي: إلزام الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية لتعزيز الهوية مجلس الشورى السعودى
وكالات

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وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع "نظام تعزيز استعمال اللغة العربية"، الذي يهدف إلى الالتزام باللغة العربية من خلال حث الجهات الحكومية وغير الحكومية على استعمالها.

ويهدف المشروع أيضا  إلى وضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، وزيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.


وناقش مجلس الشورى" في جلسته أمس الثلاثاء،  تقرير المركز السعودي للأعمال، حيث أبدى الأعضاء عددا من الآراء حيال التقرير.

 

 


مجلس الشورى السعودى

السعودية

اللغة العربية

تعزيز الهوية العربية



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