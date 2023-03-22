وقالت ياروفايا، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن "الخطة العالمية للتطوير العسكري البيولوجي لبلدان العالم لا تشمل فقط البنتاجون وأجهزة المخابرات الأمريكية، بل تشمل أيضا الشركات التابعة لها"، مشيرة إلى أن "بحوث هذه الجهات تسمح لواشنطن بإدارة وتشكيل انتشار الأوبئة".

وكان ألكسندر باشكين، عضو اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، قال في وقت سابق اليوم، إنه "نتيجة لعرقلة واشنطن منذ عام 2001 تطوير بروتوكول ملزم قانونا لاتفاقية حظر المواد البيولوجية، فإن السيطرة على الأنشطة البيولوجية الأمريكية غير ممكنة".