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الحبس عامين مع الشغل لمتهم بإحداث عاهة مستديمة بشخص فى سوهاج

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:11 ص
الحبس عامين مع الشغل لمتهم بإحداث عاهة مستديمة بشخص فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم" ا.ع" بالحبس عامين مع الشغل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز جزيرة شندويل.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
 تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليه وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
كانت محكمة جنايات سوهاج قضت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتزوير محرر رسمى بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر رسمى وهو محضر جمع الاستدلالات المؤرخ عام2017 بتحقيقات النيابة العامة بأن قام بالادلاء بأقوال غير صحيحة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 


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