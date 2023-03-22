إصابة 12 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة المركز، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الروس، إتجاه أسيوط، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، بحسب وتم إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.