50 مليون يورو لبناء أول مصنع لـBSH فى مصر لتوفير 1000فرصة عمل

كتب إسلام سعيد

احتفلت مجموعة BSH للأجهزة المنزلية، الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية ، بوضع حجر اساس أول مصنع لها في مصر وأفريقيا على أحدث طراز، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة وشهد الاحتفالية سفير ألمانيا وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الوكالات الحكومية وأعضاء البرلمان وممثلي قطاع الأعمال والصناعة.

وكان التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مسبقا بمديرى شركةBSH، معربا عن سعادته بالتقدم المحرز فى المشروع وتعهد بدعمه.

وتعتزم الشركة الألمانية استثمار نحو 50 مليون يورو في المصنع الجديد لإنتاج مواقد الطهي المنزلية الأولى من نوعها في مصر وفي القارة الأفريقية، ويقام مصنع BSH على مساحة 160000 متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإنتاج مواقد الطهي المنزلية (البوتاجاز) بتكنولوجيا ألمانية.

وتستهدف المجموعة تصدير نصف إنتاج المصنع لمختلف دول إفريقيا والشرق الأوسط، قبل نهاية عام 2024، وتصل قدرته الإنتاجية السنوية إلى 350 ألف وحدة.

وقال رودولف كلوتشر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة BSH للأجهزة المنزلية: "على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتطورات المستمرة، تفخر مجموعة BSH بافتتاح أول مصنع لها في إفريقيا لتعزيز أعمالها في الأسواق الأفريقية والاستفادة من فرص نموها.

وأضاف أن هذا المصنع سيعد المصنع رقم41 لانتاج الاجهزة المنزلية لمجموعة BSH، ليضاف إلى قاعدة التصنيع العالمية للشركة مع بدأ الإنتاج في أواخر عام 2024.

وبدوره أكد لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH مصر، على التزام المجموعة تجاه مصر ومناخها الاستثماري الملائم.

كما أضاف قائلًا: "تهدف مجموعة BSH إلى المساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتطوره من خلال خلق فرص عمل جديدة واستخدام الموارد المحلية لتوفير أكبر قيمة للمجتمع المصرى، وعلاوة على ذلك، تحقق مجموعة BSH التوسع والتقدم المستمر من أجل علاقات ملهمة قوية واستثمارات ملهمة وبناءة، الآن وفي المستقبل".

وأكد ألفاريز على التزام المجموعة الراسخ بتحقيق الاستدامة في كل جانب من جوانب مصنعها الجديد وفي جميع منتجاتها.