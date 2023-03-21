11885 مخالفة حصيلة 1305 حملة تفتيشية على الأسواق بالغربية

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع والتي قامت بها اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المكلفة بمراقبة أسعار السلع الغذائية والتأكد من توافرها وصلاحيتها للاستهلاك والتي تضم عدد من الجهات المختصة بالتفتيش ومراقبة السلع بالأسواق وعلى رأسها مديريات التموين، الصحة، والبيطري وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات المنفذة على 5567 منشأة عن تحرير 3173 مخالفة تموين، 5255 مخالفة صحة، 617 بيطري و 2840 مخالفة سلامة غذاء وقامت اللجنة بدورها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه شدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ البيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالإضافة إلى التشديد على عدم التهاون مع المخالفين والمحتكرين.